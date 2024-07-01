За добу на фронті відбулося 142 боєзіткнення Зеленський: На полі бою зараз гинуть один українець до шести росіян » За добу ліквідували 19 танків, 66 артсистем і понад тисячу військових РФ Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1110 своїх військових, а також десятки одиниць техніки Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,

танків ‒ 8099 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 550 (+26) од,

артилерійських систем – 14 599 (+66) од,

РСЗВ – 1111 (+1) од,

засоби ППО ‒ 874 (+1) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 620 (+36),

крилаті ракети ‒ 2333 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 713(+70) од,

спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).