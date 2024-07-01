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За добу ліквідували 19 танків, 66 артсистем і понад тисячу військових РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

втрати росії станом на 01.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 543 810 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8099 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 550 (+26) од,
  • артилерійських систем –  14 599 (+66) од,
  • РСЗВ – 1111 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 874 (+1) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 620 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2333 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 713(+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+0).
1 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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