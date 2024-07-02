ЄС повернув мита на яйця та цукор з України

Про це повідомили на сайті Європейської комісії.

Зазначається, що яйця та цукор потрапили до переліку товарів, до яких застосували «екстрене гальмо» через те, що обсяги імпорту досягли середньорічного імпорту, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

«Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою у межах тарифної квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 27 червня віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Євросоюз не планує повертати мита на українські товари.