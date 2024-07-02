Блинкен: Ни одна из сторон не хочет войны между Израилем и «Хезболлой»

США «твердо намерены» не допустить перерастания военного конфликта между Израилем и боевиками «Хезболлы» на юге Ливана в полномасштабную войну, заявил в понедельник глава американской дипломатии.

Признав, что, хотя «сложившаяся динамика сил… возможно ведет» к войне между Израилем и «Хезболлой», госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что ни одна из сторон «на самом деле не хочет войны».

«Не думаю, что “Хезболла” действительно хочет войны, – заявил он на мероприятии в вашингтонском Институте Брукингса. – Израиль не хочет войны, хотя он, вероятно, готов вступить в нее в случае необходимости».

«Ливан определенно не хочет войны, поскольку он станет ее главной жертвой, – добавил он. – И я не думаю, что Иран хочет войны, отчасти потому, что он не хочет уничтожения “Хезболлы”, чтобы опираться на нее в случае необходимости».

Заявление Блинкена прозвучало на фоне исходящих от Израиля сигналов, что «понижение» военной активности в секторе Газа позволит его силам выделить больше ресурсов на угрозу, которую представляет поддерживаемая Ираном «Хезболла» на северном фронте.

Блинкен вновь призвал лидера ХАМАС (признана в США террористической организацией) в Газе Яхью Синвара согласиться с предложенным США прекращением огня в секторе и заявил, что Вашингтон «намерен не отставать от других» в усилиях по послевоенному восстановлению Газы.

«Мы знаем, что есть три вещи, которые неприемлемы для будущего Газы. Это израильская оккупация, сохранение руководства ХАМАС, а также хаос, анархия, беззаконие – которые мы наблюдаем сегодня в большинстве районов Газы», – сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что Израиль «движется к завершению этапа ликвидации» военного потенциала ХАМАС в секторе Газа.

В своем выступлении Блинкен также затронул тему КНР. «Думаю, цели Китая ясны: со временем, в ближайшие десятилетия они хотят стать ведущей страной, доминирующей страной в международной системе в военном, экономическом, дипломатическом плане. Это очевидно», – сказал Блинкен.

Хотя США заявляют, что их целью является ответственное управление конкуренцией с Китаем, правительство в Пекине отвергает это, заявляя, что отношения между двумя крупнейшими экономиками мира не должны определяться конкуренцией.

Госсекретарь предупредил, что, хотя Китай не поставляет России оружие напрямую, он снабжает Москву критически важными материалами, что помогает Кремлю поддерживать войну в Украине. По словам Блинкена, 70% импортируемых Россией станков и 90% микроэлектроники поступают из Китая.

Китайские официальные лица отвергли то, что они назвали «клеветой» Вашингтона, заявил, что Пекин регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии со своими законами и нормативными актами.