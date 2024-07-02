Чиновники США та Європи закликають Білий дім зняти усі обмеження на удари по території Росії

Багато чиновників в Сполучених Штатах Америки (США) та за кордоном наполягають на тому, щоб Білий дім скасував усі обмеження щодо застосування Збройними силами України (ЗСУ) американського озброєння проти території Росії.

Про це повідомляє Defense News.

Як розповідає видання, незадовго до червневої зустрічі в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, під час розмови з журналістами, заявив про підтримку дозволу Україні завдавати ударів по Росії західним озброєнням. Вів наголосив на двох моментах:

близьке розташування Харкова до кордону та лінії фронту ускладнює для України захист;

уникнення ескалації не повинно бути тягарем для України.

«Україна має право завдавати ударів по військових цілях на російській території — частина права на самооборону — і ми маємо право підтримати їх у захисті», — заявив він.

Зокрема послабити обмеження адміністрацію Байдена закликали члени Конгресу, серед яких є провідні демократи. До них також приєднались багато європейських партнерів.

«Росія організовує атаки з російської території, а ми накладаємо обмеження на Україну. Це нонсенс,» — заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас в інтерв’ю Defense News.