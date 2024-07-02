Голова Пентагону анонсував пакет військової допомоги для України на понад 2,3 млрд доларів

США незабаром оголосять про передачу Україні озброєння вартістю 2,3 млрд доларів у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє Associated Press.

Як розповів міністр оборони США на початку зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим, до пакету увійдуть протитанкова зброя, а також ракети для Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

«Не помиляйтеся, Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не відмовляться від підтримки. Разом із 50 союзниками та партнерами ми продовжимо надавати критично важливі можливості, які необхідні Україні, щоб відбити російську агресію сьогодні та стримати її завтра», — наголосив Остін.

Також він додав, що під час зустрічі з Умєровим планується обговорити способи задоволення потреб України в галузі безпеки та створення сил для відбиття можливої агресії РФ у майбутньому.