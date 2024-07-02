Ігнат прокоментував удар РФ по аеродрому у Миргороді і заяви «воєнкорів» про уражені літаки ЗСУ

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на заяви російських пропагандистів про удар РФ по аеродрому в Миргороді Полтавської області у понеділок, 1 липня.



Про це він написав у Facebook.

«Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта російські літаки, а от коли ворог щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі, ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що «не змогли, не догледіли» і т.д», — зазначив Ігнат.

Він закликав переглянути офіційний Telegram-канал Повітряних Сил, зазначивши, що аеродроми щодня знаходяться під обстрілами.

За словами Ігната, наші військові на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь. «Я не буду деталізувати, якими неймовірними зусиллями це робиться. Це війна, і, на жаль, не без втрат техніки», — наголосив Ігнат.

Як зазначив Ігнат, після ворожого удару по аеродрому Миргород за порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. «Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях», — додав він.

Ігнат визнав, що удар дійсно був та завдав певних втрат, але зовсім не таких, як приписує собі ворог, а Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів.

«Тож прошу провідні медіа, блогерів, Telegram-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників», — написав він.

Зазначимо, що учора, 1 липня Повітряні сили дійсно попереджали про проліт ракет та удари в районі Миргорода.

Того ж дня низка російських Telegram-каналів поширювали інформацію про те, що нібито окупантам вдалося уразити аеродром в місті та знищити шість українських літаків.