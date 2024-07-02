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На східному напрямку за червень втрати росіян сягнули майже 32 тис. людей, понад 300 танків і майже 20 тис. БПЛА

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку за червень становили 31 936 людей особового складу, 342 танки, 592 бойові бронемашини, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Як інформує ОСУВ «Хортиця» у своєму офіційному телеграм-каналі, втрати ворога за місяць становили: гармат і мінометів — 1084; реактивних систем залпового вогню — 13; важких вогнеметних систем — 1; протитанкових засобів — 80; засобів ППО — 44; засобів РЕБ — 55; літаків — 1; автомобільної техніки — 1302; спеціальної техніки — 249; БПЛА — 19 939; пунктів управління — 2; пунктів управління БПЛА — 21; укриттів — 1303; складів боєприпасів — 216; складів ПММ — 26.

«Сили оборони продовжують активними діями завдавати військам противника втрат у живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення», — ідеться в повідомленні.

2 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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