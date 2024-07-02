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Нідерданди почали поставку 24 F-16 до України

Про це міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила в листі Палату представників в останній робочий день кабінету міністрів, передає Укрінформ.

“22 грудня 2023 року та 5 лютого 2024 року Палату було поінформовано про розвиток подій щодо підготовки та доставлення в Україну 24 голландських F-16. На додаток до попередньої інформації щодо поставок товарів військового призначення в Україну від 13 червня, я також від імені міністра закордонних справ та міністра зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва повідомляю, що незабаром відбудеться поставка перших літаків. Інформуємо Палату, що необхідний дозвіл на експорт військової техніки в Україну видано”, — написала Оллонґрен.

F-16 будуть доставлені “незабаром”, йдеться у листі. Палата представників проінформують про це конфіденційно.

2 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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