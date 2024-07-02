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Понад 1200 окупантів, 8 танків і 56 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 545 090 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8107 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 566 (+16) од,
  • артилерійських систем –  14 655 (+56) од,
  • РСЗВ – 1114 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 874 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 641 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2335 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 787 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2452 (+4) од.
2 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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