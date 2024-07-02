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ЄС повернув мита на яйця та цукор з України На східному напрямку за червень втрати росіян сягнули майже 32 тис. людей, понад 300 танків і майже 20 тис. БПЛА » Понад 1200 окупантів, 8 танків і 56 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1280 російських окупантів. Також ворог втратив 8 танків і 56 артилерійських систем Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 545 090 (+1280) осіб,

танків ‒ 8107 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 566 (+16) од,

артилерійських систем – 14 655 (+56) од,

РСЗВ – 1114 (+3) од,

засоби ППО ‒ 874 (+0) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 641 (+21),

крилаті ракети ‒ 2335 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 787 (+74) од,

спеціальна техніка ‒ 2452 (+4) од.