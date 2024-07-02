Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваси.

По словам Хаваси, Орбан и Зеленский собираются обсудить возможность установления мира и текущие вопросы венгерско-украинских двусторонних отношений.

«Самая важная тема переговоров — это шанс на установление мира», — сообщил Reuters в письме по электронной почте Хаваси, добавив, что оба лидера также обсудят венгерско-украинские двусторонние отношения.

Это первый визит венгерского премьера с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Визит Орбана, критика западной военной помощи Украине, состоялся на следующий день после того, как Венгрия стала председателем в Совете Европейского Союза.

Орбан, известный наиболее тесными связями с президентом России Владимиром Путинвм среди лидеров ЕС, часто выступал против инициатив Евросоюза по поддержке Украины в ее защите от агрессии Кремля после начала российского вторжения в феврале 2022 года.

В прошлом году Орбан сказал Путину, что Венгрия никогда не хотела противостоять России. В начале 2024 года лидерам ЕС потребовалось несколько недель, чтобы преодолеть вето премьер-министра Венгрии на предоставление Украине новой помощи в размере 50 миллиардов евро (53,67 миллиарда долларов).

На минувшей неделе ЕС начал переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.