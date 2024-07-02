Російський військовий планував влаштувати диверсію в магазині в Парижі

Російський громадянин Максим, раніше затриманий у Парижі, був підозрюваний у плануванні вибуху будівельного магазину Bricorama. Він також мав українське громадянство, два роки брав участь у військових діях на боці Росії.

Про це пише Le Monde.

За попередніми даними слідства, Максим планував встановити саморобний вибуховий пристрій перед відкриттям магазину. Це стало частиною ймовірної операції, пов’язаної з російською стратегією з дестабілізації Європи, що підтверджується вивченням його листування в Telegram.

Затримання відбулося 3 червня. Він дістав поранення верхньої частини тіла, обличчя і голови після випадкового підриву вибухового пристрою в номері готелю недалеко від паризького аеропорту.

Вилучено були підроблені документи, матеріали для виготовлення вибухових пристроїв, мобільні телефони та сліди аміачної селітри. За даними слідства, він придбав усі необхідні матеріали після приїзду до Франції за кілька днів до арешту.

Адвокат Максима підтвердила інформацію про його походження та участь у військових діях на боці Росії.

Нагадаємо, що по всій Європі спостерігається активна диверсійна кампанія, організована Росією в рамках наростальних зусиль президента Володимира Путіна з підриву підтримки України з боку Заходу. Американські та європейські офіційні особи повідомляють про спроби завдати шкоди залізницям, військовим базам та іншим об’єктам, які використовуються для постачання зброї в Україну.