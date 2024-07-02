Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні

Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.

Про це йдеться у релізі організації.

Так, згідно з класифікацією, доходи України оцінені банком у $5070 на душу населення. Раніше, цей показник становив $4270.

Світовий банк відносить економіки світу до чотирьох груп доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.

Класифікації оновлюються щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.

Класифікація доходів Світового банку спрямована на відображення рівня розвитку країни, спираючись на ВНД на душу населення як на широко доступний показник економічного потенціалу.

Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) поряд із скороченням чисельності населення, яке скоротилося більш ніж на 15% з початку вторгнення Росії.

Натомість Росія перейшла у категорію країн з високим рівнем доходу. Це було зумовлено ​​значним зростанням військової активності, відновленням торгівлі (на 6,8%), фінансового сектора (на 8,7%) та будівництва (на 6,6%). Ці чинники призвели до зростання як реального (3,6%), так і номінального (10,9%) ВВП, а ВНД Росії на душу населення зріс на 11,2%.