У Франції дві партії відкликали деяких кандидатів із виборів парламенту

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, 190 кандидатів відмовилися від участі у виборах — 123 від лівих і 64 від партії Макрона, що є свідченням тактичного маневру, спрямованого на зменшення шансів «Національного об’єднання» перемогти.

У виданні пояснили, що в більш ніж половині з 577 виборчих округів до другого туру вийшли по три людини. У таких ситуаціях кандидат, який посів третє місце, може зняти свою кандидатуру, щоб підвищити шанси іншої основної партії на перемогу.

За словами колишнього голови Банку Франції Жан-Клода Тріше, потенціал «підвішеного» парламенту підвищує ймовірність формування широкого уряду меншості.

«Технократичний уряд — це зовсім не у французькій традиції. Це може бути рішенням в інших країнах, зокрема, в Італії, — зазначив він. — У Франції це не так, тому що ми перебуваємо в абсолютно інших політичних рамках».

Ці кроки були зроблені після того, як лідер «Національного об’єднання» Джордан Барделла, який прагне отримати абсолютну більшість у парламенті, закликав виборців підтримати кандидатів від його партії у другому турі, навіть звернувшись до «поміркованих лівих виборців, які не сприймають екстремізм і радикалізм».

У відповідь прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь попросив усі партії об’єднати зусилля, щоб не дозволити ультраправим отримати абсолютну більшість голосів.