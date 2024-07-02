У НАТО підготували нові заходи військової допомоги Україні на випадок перемоги Трампа на виборах

НАТО підготувала низку заходів для підтримки України на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах.

Про це пише WSJ.

Згідно з джерелами в США і НАТО, Fльянс планує направити в Україну високопоставленого цивільного представника, щоб зміцнити довгострокову підтримку країни. Про це планується оголосити на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня, повідомляє видання.

Цих заходів вживають на тлі успіху правих сил у Європі та ймовірного повернення Трампа в Білий дім, що може зменшити підтримку України з боку США.

НАТО також створить нове командування у Вісбадені, Німеччина, для координації постачань військової техніки в Україну і навчання українських військових.

Операція, названа «Допомога НАТО в галузі безпеки і навчання для України», включатиме близько 700 військовослужбовців зі США та інших країн альянсу. Вони візьмуть на себе багато завдань, які виконували американські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

ЗМІ зазначає, що ці ініціативи розроблялися протягом кількох місяців і стали особливо актуальними після нещодавніх дебатів президента Джо Байдена з Трампом, де останній критикував американські витрати на підтримку України.

Іво Даалдер, експостпред США при НАТО заявив, що, незважаючи на можливе скорочення або припинення підтримки з боку США, Альянс і далі надаватиме військову допомогу та навчання Україні.