Естонія зможе протистояти вторгненню РФ до прибуття сил НАТО два тижні

Командир 2-ї піхотної бригади естонської армії, полковник Маті Тікерпуу, розповів, як довго Естонія зможе протистояти російському вторгненню до прибуття сил НАТО.

Про це пише TV-net.

Естонія, будучи країною НАТО з сухопутним кордоном з Росією, може утримувати оборону протягом двох тижнів, зазначив полковник Тікерпуу. Цього часу достатньо для прибуття союзних підкріплень.

Естонія з населенням 1,4 мільйона осіб у 2024 році планує спрямувати на оборону понад 3% валового внутрішнього продукту (ВВП), що значно вище за середній рівень у НАТО. У перерахунку на ВВП, Естонія надала Україні більше військової допомоги, ніж будь-яка інша країна.

Видання також повідомляє, що американські, британські та французькі солдати часто відвідують тренувальну базу, розташовану за десять кілометрів від російського кордону, що свідчить про підвищену активність НАТО в регіоні.

У лютому цього року в інтерв’ю естонському телеканалу ERR Тікерпуу заявив, що неможливо виключити можливість російської атаки. Війна в Україні надала Естонії цінну інформацію, яка допоможе розставити пріоритети у своїх силах.

Дрони й артилерія стануть ключовими елементами в будь-якому конфлікті, оскільки Росія, як і раніше, віддає перевагу масовим атакам, а не високоточній зброї.

Зазначається, що незважаючи на збільшення військових витрат, збройні сили Естонії залишаються обмеженими: у них немає основних бойових танків, а на єдиній авіабазі під Таллінном немає винищувачів. У 2022 р. Міністерство оборони Естонії оголосило про закупівлю шести ракетних комплексів HIMARS американського виробництва, які будуть поставлені цього року.

Згідно з нещодавнім звітом естонських спецслужб, Росія планує розмістити на кордоні майже 40 000 солдатів у найближчі роки. Це значно більше, ніж чинна армія Естонії, яка налічує 4200 солдатів, хоча країна має майже 40 000 підготовлених резервістів завдяки політиці призову.