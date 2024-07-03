ФРН не підтримає припинення вогню, яке означатиме капітуляцію України, – Шольц

Про це пише ASB Zeitung.

У Шольца під час урядових слухань у Бундестазі запитали, чи дає він гарантію, що Німеччина не стане учасником війни в Україні.

«Так, я даю таку гарантію. Я виступаю за це як канцлер», — сказав Шольц.

Також у нього поцікавилися, коли можна буде досягти припинення вогню між Україною та РФ.

«На мою думку, припинення вогню, метою якого є капітуляція України, ми не можемо підтримувати з боку Німеччини», — наголосив канцлер.

Він нагадав про нещодавню пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про «мирні переговори», якщо Україна виведе своїх військових із Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

За словами Шольца, це показує, «наскільки цинічно мислить російська влада і що глава Кремля зовсім не збирається припиняти війну».

«Ми не будемо це терпіти», — додав канцлер.