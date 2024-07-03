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Мобілізація в Україні: уряд дозволив збільшити обсяги бронювання для держслужбовців

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до положення про Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації в частині надання повноважень робочій групі подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання», — написав він.

Зокрема, бронювати громадян від військової служби зможуть органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування та підприємства, установи, організації на період мобілізації та у воєнний час. Робоча група надаватиме пропозиції, а рішення прийматиме міністр оборони.

3 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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