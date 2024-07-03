Популярність Зеленського в країнах НАТО впала за останній рік. Прихильність до Росії дещо зросла

Схвалення дій президента України Володимира Зеленського у країнах НАТО та в інших частинах світу за останній рік зменшилося і з’явилося більше критиків.

У середньому 40% дорослого населення у 35-ти країнах, де провели опитування дослідники центру Pew, вважають зовнішню політику президента Зеленського правильною, тоді як 46% не схвалюють його дій щодо світових справ.

Лише в семи країнах більшість опитаних виявили впевненість у тому, що президент України має “здатність орієнтуватися в міжнародних справах”.

Погляди щодо Путіна в Європі та Північній Америці лишаються негативними, але незначно потеплішали за останній рік в деяких країнах.

Довіра до України та Зеленського

Найвища довіра до президента України спостерігається у Швеції, де йому довіряють 80%.

Понад 60% довіри до Зеленського спостерігається у Канаді, Нідерландах, Великобританії, Японії та Австралії.

З 2023 року довіра до Зеленського значно впала в деяких країнах – особливо в сусідній з Україною Польщі

Тоді як не довіряють президенту Зеленському 60% населення або більше в Угорщині, Греції, Італії, Туреччині.

Як свідчить дослідження, довіра до Зеленського “неоднозначна або негативна в регіоні Близького Сходу та Північної Африки, а також в опитаних країнах Африки на південь від Сахари та Латинської Америки”.

“З 2023 року довіра до Зеленського значно впала в деяких країнах – особливо в сусідній з Україною Польщі. Серед поляків 48% довіряють Зеленському, тоді як у 2023 році було 70% (-22 проценти). Довіра до нього також знизилася на двозначне число в Південній Кореї (-15 пунктів) і в Південній Африці (-12). Зниження довіри є меншим, але все ж статистично значуще в Австралії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Іспанії, Швеції та США”, – мовиться у дослідженні центру Pew.

У Польщі, до прикладу, 44% опитаних сказали, що країна надає забагато допомоги Україні, 45% вважають, що надають Україні якраз достатньо підтримки.

У США третина питаних американців зазначили, що їхній уряд надає Києву надто велику підтримку Україні. 24% респондентів у США сказали, що уряд допомагає Києву недостатньо, і ще 25% зазначили, що країна допомагає належно.

Довіра до Путіна та до Росії

Щодо Росії опитування виявило здебільшого негативне ставлення у світі як до Москви, так і до президента РФ Володимира Путіна.

Втім у деяких країнах погляди на Росію та Путіна потеплішали за останній рік, а в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та країнах Африки на південь від Сахари йому довіряють відносно великі частки населення.

У Малайзії майже 60% населення прихильні до Путіна, близько половини населення прихильні до президента РФ у Бангладеш, Перу, Таїланді та Тунісі.

Дослідники також звертають увагу, що у низці країн із середнім доходом чверть респондентів відмовились висловити свою думку щодо Путіна.

“Хоча в цілому погляди на Росію залишаються негативними, рейтинги в кількох країнах дещо покращилися, порівняно з минулим роком”, – мовиться у дослідженні.

Збільшення прихильності до Росії спостерігається в Аргентині (на 11 відсоткових пунктів), у Німеччині, Мексиці, Південній Кореї (на 5 пунктів), у Малайзії та Сингапурі.

Не довіряють Путіну в середньому – 73% в різних країнах.

“Греція – єдина опитана європейська країна, де Путіну довіряють більше чверті дорослого населення”, – мовиться у звіті Pew.

Не довіряють Путіну населення країн Латинської Америки, Індії, Південної Африки.

Під час цього дослідження було опитано понад 44 тисячі людей у 35 країнах з 5 січня по 21 травня 2024 року.