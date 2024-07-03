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«Скільки буде потрібно»: новий міністр оборони Нідерландів запевнив у продовженні підтримки України Блінкен пояснив, що значить для США «успішна Україна» » Сили оборони за добу знищили 16 танків, 57 артсистем і 1180 військових армії РФ Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1180 окупантів. Крім того, російські загарбники втратили 16 танків і 57 артилерійських систем Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 546 270 (+1180) осіб,

танків ‒ 8123 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 583 (+17) од,

артилерійських систем – 14 712 (+57) од,

РСЗВ – 1115 (+1) од,

засоби ППО ‒ 876 (+2) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 668 (+27),

крилаті ракети ‒ 2336 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 850 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 2464 (+12) од.