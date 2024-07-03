Сили оборони за добу знищили 16 танків, 57 артсистем і 1180 військових армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 546 270 (+1180) осіб,
- танків ‒ 8123 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 583 (+17) од,
- артилерійських систем – 14 712 (+57) од,
- РСЗВ – 1115 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 876 (+2) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 668 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2336 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 850 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 2464 (+12) од.
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