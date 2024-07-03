“Слуга народу” Дубінський діяв за завданнями ГРУ ЗС РФ спільно із Деркачем та Сівковичем

Екснардеп Андрій Деркач та “слуга народу” Олександр Дубінський підтримували зв’язок із ГРУ РФ, готуючи пресконференції з метою дискредитації влади України.

Про це свідчить протокол допиту, який є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

Свідок відбуває покарання за ст. 111 (держзрада). За його словами, він був посередником між екснардепом Андрієм Деркачем та ГРУ РФ. Чоловік виїздив до РФ для підготовки зустрічей Деркача та керівництва ГРУ РФ.

20 листопада 2019 року Деркач та нардеп Олександр Дубінський провели пресконференцію “Новые факты о международной коррупции, Бурисме и схеме доведения Украины до банкротства”.

За декілька тижнів до цього, розповів свідок, Дубінський відвідав Санкт-Петербург, де зустрівся з кураторами від ГУ ГШ ЗС РФ. Деркач сам йому повідомив, що позивний Дубінського – “Буратіно”.

Пресконференції, які проводили Деркач, Дубінський та колишній прокурор Костянтин Кулик, сказав він, проводилися з метою дискредитації влади України та Джо Байдена, як кандидата у президенти США.

Також свідок розповів, що в період з 2019 по 2022 роки передав Деркачу від 10 до 15 млн доларів за співпрацю з ГРУ РФ. На його думку, ці кошти Деркач також передавав Дубінському та Кулику.