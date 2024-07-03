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Україна отримала $2,2 мільярда від МВФ

Україна отримала 2,2 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів.

«Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», — повідомив Шмигаль.

Він також додав, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.

Це вже пʼятий транш від Міжнародного валютного фонду, і таким чином загальна сума від МВФ спочатку повномасштабного вторгнення склала більше 10 млрд доларів

3 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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