Financial Times: ЄС запровадить мито на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів » Україна отримала $2,2 мільярда від МВФ Україна отримала 2,2 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. «Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», — повідомив Шмигаль. Він також додав, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів. Це вже пʼятий транш від Міжнародного валютного фонду, і таким чином загальна сума від МВФ спочатку повномасштабного вторгнення склала більше 10 млрд доларів