Україна отримала $2,2 мільярда від МВФ

Україна отримала 2,2 млрд доларів США від Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів.
«Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ», — повідомив Шмигаль.
Він також додав, що перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та учителів.
Це вже пʼятий транш від Міжнародного валютного фонду, і таким чином загальна сума від МВФ спочатку повномасштабного вторгнення склала більше 10 млрд доларів
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