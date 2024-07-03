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Вибори у Франції: 200 кандидатів знялись з перегонів, щоб спробувати не допустити перемоги партії Ле Пен

Про це повідомляє Le Figaro.

Остаточно відмовилися від перегонів 130 представників об’єднання лівих «Новий народний фронт», 82 — президентського блоку, який на цих виборах має назву «Разом», а також знялися 2 кандидати від «Республіканців».

Таким чином вони виконали прохання своїх політичних сил, які закликали кандидатів, котрі посіли третє місце, знятися на користь того, хто має кращі шанси перемогти конкурента з «Національного об’єднання».

Водночас близько 10 членів президентського блоку вирішили все ж таки йти до кінця, заявивши, що мають резерв голосів у своїх округах, аби перемогти ультраправого політика.

Довідково. За виборчим законодавством Франції, у другий тур вийшли всі, хто набрав понад 12,5% голосів зареєстрованих виборців. Через високу явку в першому турі (понад 67%) у понад трьох сотнях округів у фінал вийшли по три та більше кандидатів, що стало особливістю цих змагань.

У неділю, 7 липня, французи загалом мають обрати 501 депутата Національної асамблеї, яка налічує 577 місць. 76 депутатів були обрані або переобрані в першому турі.

3 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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