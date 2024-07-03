Зеленський заявив, що «потенційно готовий» зустрітися із Трампом, щоб вислухати його «мирний план»

Про це він заявив у інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен представити своє бачення швидкого завершення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція повинна уникати порушення суверенітету України.

«Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність — ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати», — сказав президент України.

В інтерв’ю виданню Зеленський заявив, що «потенційно готовий» зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди, та зрозуміти, «чи матимемо ми в листопаді потужну підтримку США, чи будемо зовсім одні».

Президент України заперечив думку про те, що українські та російські сили перебувають у глухому куті на полі бою, заявивши, що військові мають кращі позиції з погляду живої сили, ніж кілька місяців тому, і новий наступ — це питання озброєння бригад.

Володимир Зеленський також подякував за допомогу у розмірі 61 мільярда доларів, схвалену Конгресом США цього року після шестимісячної затримки, проте він сказав, що військова техніка надто довго добирається до фронту.

«Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми маємо дуже, дуже, дуже довге очікування», — додав президент.