НАТО предоставит Украине $43 млрд в следующем году

Союзники по НАТО договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в следующем году, сообщили Reuters два западноевропейских дипломата в среду, за неделю до встречи лидеров альянса в Вашингтоне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил союзников взять на себя многолетние обязательства по сохранению военной помощи Киеву на том же уровне, что и после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что составит около 40 миллиардов евро в год.

Хотя страны-члены не поддержали первоначальную просьбу Столтенберга о таком многолетнем обязательстве, в пакт включено положение о пересмотре взносов союзников на будущих саммитах НАТО, по словам одного из дипломатов.

По словам дипломата, союзники также решили составить два отчета в течение следующего года, чтобы установить, какая страна что поставляет Украине, чтобы удовлетворить требования о большей прозрачности распределения бремени в альянсе.

Государства-члены «будут стремиться выполнить это обязательство за счет пропорциональных взносов», говорится в соглашении.

Финансовое обязательство является частью более широкого пакета мер по Украине, который лидеры стран НАТО согласуют, когда соберутся на саммит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Этот шаг широко рассматривается как способ обеспечить определенную «защиту от Трампа», поставив координацию под зонтик НАТО, предоставив альянсу более непосредственную роль в поддержке Украины, но при этом не допуская развертывания своих собственных сил.

Но дипломаты признают, что такой шаг может иметь ограниченный эффект, поскольку США являются доминирующей державой НАТО и поставляют Украине большую часть вооружений. Если бы Вашингтон захотел сократить западную помощь Киеву, он все равно смог бы это сделать.

Однако в преддверии саммита в Вашингтоне союзники все еще расходятся во мнениях относительно того, нужно ли и как усилить формулировку НАТО относительно будущего членства Украины в альянсе.

Официальная линия НАТО заключается в том, что Украина когда-нибудь станет членом альянса, но не сейчас, когда страна находится в состоянии войны. «Будущее Украины – в НАТО», – заявили лидеры альянса на прошлогоднем саммите в Вильнюсе.

По словам дипломатов, некоторые союзники хотят усилить эту формулировку, предлагая на саммите заявить, что путь Украины к членству «необратим».