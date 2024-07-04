НАТО предоставит Украине $43 млрд в следующем году Росіяни стратили в полоні понад 110 українських військових » НАЗК підозрює ексзаступника генпрокурора у незаконному збагаченні на майже 29 млн грн Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в діях колишнього заступника генерального прокурора України ознаки корупційного кримінального правопорушення — він набув необґрунтованих активів майже на 29 млн грн Про це повідомляє НАЗК. Судячи зі звинувачень, фігурантом є ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький, який раніше потрапив у скандал із заволодінням майном вартістю понад 50 млн грн. Агентство встановило, що за дорученням посадовця необґрунтоване майно набули пов’язані з ним особи. НАЗК навело перелік активів: автомобіль LEXUS ES 300H, який коштує понад 960 тис. грн;

LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;

PORSCHE MACAN T — 3,5 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;

будинок та земельна ділянка в Одесі, які коштують 10 млн грн;

квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) — 3,9 млн грн. У повідомленні підкреслюють, що законних джерел походження готівки ексзаступника на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT) не встановлено. «Матеріали стосовно колишнього заступника генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування», — резюмують у НАЗК.