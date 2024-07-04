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НАЗК підозрює ексзаступника генпрокурора у незаконному збагаченні на майже 29 млн грн

Про це повідомляє НАЗК.

Судячи зі звинувачень, фігурантом є ексзаступник генпрокурора Дмитро Вербицький, який раніше потрапив у скандал із заволодінням майном вартістю понад 50 млн грн.

Агентство встановило, що за дорученням посадовця необґрунтоване майно набули пов’язані з ним особи. НАЗК навело перелік активів:

  • автомобіль LEXUS ES 300H, який коштує понад 960 тис. грн;
  • LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
  • PORSCHE MACAN T — 3,5 млн грн;
  • будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
  • будинок та земельна ділянка в Одесі, які коштують 10 млн грн;
  • квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) — 3,9 млн грн.

У повідомленні підкреслюють, що законних джерел походження готівки ексзаступника на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT) не встановлено.

«Матеріали стосовно колишнього заступника генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування», — резюмують у НАЗК.

4 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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