Помер оскарівський лауреат, сценарист фільмів «Китайський квартал» і «Місія нездійсненна» Роберт Таун

Про це повідомляє Variety.

1 липня у своєму будинку в Лос-Анджелесі помер сценарист і режисер Роберт Таун. Йому було 89 років. Про смерть повідомив публіцист Керрі Макклюр.

Протягом довгої кар’єри, що почалася в 1960-х роках, коли він пішов працювати актором і сценаристом у режисера Роджера Кормана, Таун став одним із найзатребуваніших сценаристів в історії кіно. Його знову і знову кликали розв’язувати структурні проблеми та створювати гарні повороти у фільмах.

Таун став відомим у 1970-х роках завдяки трьом ключовим хітам: «Остання деталь» (1973), «Китайський квартал» (1974) і «Шампунь» (1975). Усі три сценарії були номіновані на «Оскар», а «Китайський квартал» приніс Тауну статуетку.

Попри те, що більшість сценаріїв, написаних Тауном, не згадувалися в титрах, він отримав рідкісну честь у 1973 році, коли режисер «Хрещеного батька» Френсіс Форд Коппола подякував йому у своїй промові на врученні «Оскара» за сценарій зворушливої ​​та ключової сцени в саду Пачіно-Брандо — сцени, якої немає в книзі Маріо П’юзо.

Творчий шлях Тауна розпочався з телевізійних шоу «Людина з U.N.C.L.E.» і «Шоу Ллойда Бріджеса». Визначною точкою відліку в його кар’єрі вважається стрічка «Бонні і Клайд» режисера Артура Пенна. Сценарій до цього фільму зробив Роберта Тауна одним з найпопулярніших гострайтерів Голлівуду.

Останній фільм, над яким працював Роберт Таун, — мелодрама «Запитай у пилу» (2006). Сценарій до нього він написав за мотивами однойменного роману Джона Фонте.