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У Великій Британії 4 липня почнеться голосування на дострокових виборах

Про це повідомляє BBC, передає Європейська правда.

У виданні зазначають, що, згідно з прогнозами, вибори можуть призвести до переходу влади від Консервативної партії до лейбористів вперше за 14 років.

Виборчі дільниці 4 липня працюватимуть із 07:00 за місцевим часом і до 22:00, їх розгорнуть у 650 округах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Після закриття дільниць одразу почнеться підрахунок голосів та публікація екзитполів. Перші результати по округах можуть оприлюднити вже після 23:00, але остаточні підсумки оголосять, ймовірніше, близько 09:00.

4 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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