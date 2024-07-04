У Великій Британії 4 липня почнеться голосування на дострокових виборах

Про це повідомляє BBC, передає Європейська правда.

У виданні зазначають, що, згідно з прогнозами, вибори можуть призвести до переходу влади від Консервативної партії до лейбористів вперше за 14 років.

Виборчі дільниці 4 липня працюватимуть із 07:00 за місцевим часом і до 22:00, їх розгорнуть у 650 округах Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

Після закриття дільниць одразу почнеться підрахунок голосів та публікація екзитполів. Перші результати по округах можуть оприлюднити вже після 23:00, але остаточні підсумки оголосять, ймовірніше, близько 09:00.