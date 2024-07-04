Україна наростила імпорт електроенергії для подолання дефіциту

Про це повідомили пресслужби Міненерго й Укренерго.

На Дніпропетровщині через бойові дії знеструмлювався 81 абонент, на ранок усіх заживлено. Залишаються без напруги 115 абонентів у багатоповерховому будинку в місті Дніпро, в який влучила ворожа ракета 28 червня.

На Донеччині через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 2,2 тис. абонентів у 2 населених пунктах. Енергетики заживили 10,1 тис. абонентів у 25 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 129 населених пунктів (80,3 тис. абонентів). Також у Донецькій області знеструмлювалась шахта. Під землею перебували 280 працівників. Їх вивели на поверхню. Підприємство заживлено.

У Запорізькій області енергетики заживили 25 родин, які вимикалися через обстріли. На ранок без напруги залишається 121 точка обліку. На ранок через бойові дії без енергопостачання залишалися 3852 абоненти у 55 населених пунктах.

Через бойові дії залишаються без напруги 4189 абонентів у 70 населених пунктах Сумщини.

На Харківщині енергетики заживили 3041 абонента, які знеструмлювалися через ворожі обстріли. На ранок залишалися без електропостачання 39,2 тис. точок обліку.

У Херсоні знеструмлено 3172 абоненти, в області – 25,8 тис. точок обліку в 45 населених пунктах.

На Чернігівщині внаслідок удару ворожого дрона на ранок було знеструмлено близько 6 тис. абонентів. Загалом без світла через обстріли залишаються 7558 абонентів у 44 населених пунктах.