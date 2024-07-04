В ОП спростували, що Зеленський дасть інтерв’ю скандальному журналісту Карлсону

Речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував інформацію про інтерв’ю президента з американським скандальним журналістом Такером Карлсоном, який раніше брав інтерв’ю у правителя РФ — Никифоров у Facebook

Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У Президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає».

4 липня в соцмережі X Карлсон повідомив, що незабаром може з’явитися його інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським.