Вибори в США: кілька опитувань показали відрив Трампа від Байдена

Результати ще двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що колишній президент Дональд Трамп наростив відрив від чинного президента Джо Байдена до 6 процентних пунктів – найбільший його відрив у випадку обох опитувань — Bloomberg

Оприлюднені 3 липня результати опитування New York Times/Siena College свідчать, що Трамп випереджує Байдена з підтримкою 49% проти 43%.

Майже аналогічні результати показало опитування Wall Street Journal – 48% у Трампа проти 42% у Байдена.

У власній статті про опитування NYT зазначає, що це найбільший будь-коли зареєстрований відрив Трампа за час, коли воно проводиться – з 2015 року; для опитування WSJ – так само, але з кінця 2021 року.

Крім того, майже три чверті респондентів в опитуванні для NYT висловили думку, що Байден вже надто поважного віку для того, щоб знову обиратися на посаду. Це на 5 процентних пунктів більше, аніж під час аналогічного опитування попереднього тижня – до резонансних дебатів.

Перед цим повідомляли результати опитування від Саффолкського університету і USA TODAY, за яким Трамп випереджає Байдена на 3 відсоткових пункти у виборчому списку з шести кандидатів. В опитуванні, проведеному місяць тому, обидва кандидати були на рівних.

Ще одне опитування, проведене SSRS для CNN, також показало, що Трамп має перевагу в 6 відсоткових пунктів над президентом, що не змінилося в порівнянні з попереднім опитуванням.

Переважна більшість виборців – 75% – вважають, що демократи мають більше шансів виграти посаду президента у 2024 році, якщо хтось інший, а не Байден, буде номінантом від партії, згідно з опитуванням CNN.

ЗМІ повідомляли, що Байден нібито непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.