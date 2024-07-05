65% українців схвалюють безпекові угоди з партнерами, але сумніваються в їхній ефективності

За результатами опитування КМІС, 65% респондентів вважають, що безпекові угоди з партнерами у продовження Вільнюської декларації G7 є корисними для обороноздатності України, однак при цьому ставлення до них у більшості стримане — «Європейська правда» з посиланням на результати опитування КМІС

Загалом 65% респондентів вважають, що безпекові угоди із західними партнерами корисні для зміцнення обороноздатності України. Проте з них «дуже корисними» угоди вважають 18%, а інші 47% – «радше корисними». Ще 27% вважають, що угоди не особливо вплинуть на обороноздатність країни, або ж взагалі не потрібні.

Регіональні відмінності у сприйнятті присутні, але не дуже значні: показники варіюються від 59% на Сході до 68% на Заході. Скептичне ставлення до угод мають не більше чверті населення кожного регіону.

При цьому 51% опитаних вважають, що Україна все одно отримає недостатню підтримку для ефективної протидії Росії.

На думку 27%, безпекові угоди допоможуть щонайменше стримувати російську армію і, можливо, звільнити деякі території. Тих, хто вірить, що завдяки угодам Україна отримає все необхідне для перемоги – 13%.

Збір даних проводився 16-22 травня 2024 року і 20-25 червня 2024 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України на підконтрольній території. Всього опитали 1067 повнолітніх громадян України, які на той час перебували в Україні.