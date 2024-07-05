Атака РФ по Дніпру 3 липня: кількість загиблих зросла до восьми

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак вранці 5 липня повідомив, що у лікарні померла ще одна 72-річна жінка, поранена у Дніпрі. Таким чином, кількість жертв російської атаки зросла до 8.

Ввечері 4 липня Лисак поінформував, що у лікарні померла 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок російського удару.

«Медики робили все, що можна. Та травми виявилися занадто важкими», — написав він.

До цього зранку він розповів, що померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час атаки на місто 3 липня.

4 липня у Дніпрі оголошено день жалоби.

Станом на 9:48 4 липня в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 55.

За уточненими даними, які опублікував о 18:32 очільник ОВА Сергій Лисак, через учорашню атаку на Дніпро постраждали 58 людей.

«У лікарні досі 21 поранений. Троє – у важкому стані», — написав чиновник.