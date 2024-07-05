Через відключення світла у червні прискорилася міграція з України

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності. Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов’язано з дефіцитом е/е. Зростає й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їхня зайнятість», – ідеться у звіті регулятора.

Зазначається, що підприємства й надалі відчувають нестачу робочої сили, що сприяє збільшенню зарплат у приватному секторі.

Також відключення світла вплинули на споживчі настрої українців.

«Через тривалі відключення е/е попит на товари автономного живлення та електроніку в червні стрімко зріс. Водночас у великих містах під час відключень

зростають відвідуваність ресторанів і самовивіз, що певним чином підтримало роздрібну торгівлю та сектор послуг», — повідомив НБУ.