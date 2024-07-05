Использование кондиционера для отопления: расчет срока окупаемости

Подорожание электроэнергии вынудило многих украинцев искать альтернативу электрическим отопительным системам. Газ пока что обходится дешевле, но на установку газового котла потребуется получить множество разрешительных документов. А стоимость изготовления документации превышает цену газовых котлов в 5–8 раз. Да и монтаж обойдется недешево. Есть ли альтернатива?

Да, это установка инверторного кондиционера с зимним комплектом. Стоят они на уровне газовых котлов, но имеют очень высокий КПД (на уровне 400–600%). Поскольку главным потребителем электроэнергии здесь является мотор компрессора, а нагрев воздуха осуществляется за счет разницы температур при изменении агрегатного состояния фреона.

Попробуем рассчитать, во сколько обойдется обогрев с использованием такой сплит-системы по сравнению с конвекторным отоплением.



Бюджетный вариант

Самого дешевого «китайца» (HEC, Haier, Sensei) можно приобрести за 10 тыс. грн. И при этом его КПД будет находиться на уровне 350%.

Они потребляют примерно 1,6 кВт в час, и если будут работать 7 часов в сутки, за месяц израсходуют около 340 кВт. При старой стоимости электроэнергии вам пришлось бы заплатить за месяц около 900 грн, а по тарифам, действующим с 1 июня 2024 года, — 1450 грн. Несложно подсчитать, что такой кондиционер окупится менее чем за год.

Конвектор в месяц потребляет от 700 до 1000 кВт, то есть отопление им обойдется вам минимум вдвое дороже.

Среднеценовой вариант

Он будет стоить дороже, но и потребление будет заметно ниже, примерно на уровне 1 кВт/ч. Такие модели предлагает немалое количество брендов, вы можете узнать, сколько стоит кондиционер TCL в магазине Алло, перейдя по ссылке. В среднем такие климат-системы стоят порядка 20 тыс. грн.

За месяц такая сплит-система «скушает» 210 кВт и обойдется вам в 900 грн. Это гораздо дешевле и конвекторного, и централизованного отопления. Срок окупаемости вырастет до 12–18 месяцев, но и месячные расходы будут существенно ниже.

Что насчет флагманских моделей

Сплит-системы от Panasonic или Toshiba, оснащенные зимним пакетом и имеющие класс энергоэффективности А+++, обойдутся в сумму не менее 50 тыс. грн. При этом их «прожорливость» снизится до 0,7–0,8 кВт/ч.

Месячное потребление снизится до 170 кВт, а срок окупаемости вырастет примерно до 30 месяцев с ежемесячными тратами за отопление на уровне 700 грн при тарифе 4,32 грн/кВт.

Учитывая, что кондиционер будет работать на отопление не целый год, срок окупаемости вырастет до 4–5 лет, но это исключительно надежная техника, которая прослужит вам 10–15 лет. Так что стоит подумать и о покупке таких приборов. Ведь и в летнее время они будут потреблять вдвое меньше электроэнергии, чем бюджетные аналоги.

Кстати, возможности экономии возрастут, если позаботиться об установке двухзонного счетчика электроэнергии.