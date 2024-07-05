Кулеба: Рішення, які дозволять Україні знищити російські бомбардувальники, готують і ухвалять

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що рішення, які дадуть змогу знищити російські бомбардувальники, буде ухвалено, а також наголошує на необхідності більших і якнайшвидших постачаннях артилерійських снарядів для українських військових.

«Артилерійські снаряди прибувають, але їх має бути більше і швидше. Щодо рішень, які дозволять нам знищити російські бомбардувальники, то вони вже готуються. Тож ми працюємо над цим. Я впевнений, що ці рішення буде ухвалено. Це лише питання часу. Тому що загроза, яку становлять ці бомбардувальники, величезна», — сказав Кулеба в інтерв’ю ELTA Zoom.

Міністр наголосив, що єдиний спосіб захисту від цих атак — знищувати безпосередньо російські бомбардувальники.

«Тому нам потрібні ракети дальнього радіусу дії, здатні досягти аеродромів, або достатня кількість систем ППО і перехоплювачів, щоб мати можливість збивати ці літаки з повітря. Рано чи пізно це станеться», — зазначив глава МЗС.

Він зазначив, що Україна просить своїх партнерів зробити так, щоб це відбулося якомога швидше.