«Найдавніший мистецький сюжет»: науковці виявили печерний малюнок, якому понад 50 тисяч років

Стародавній малюнок, який знайшли у печері острова Сулавесі, що в Індонезії, називають найдавнішим відомим мистецьким сюжетом. Зображення трьох людиноподібних істот та свині датоване 51 тисячею років тому.

Встановлений вік знахідки дає важливе уявлення про доісторичне наскальне мистецтво, повідомляє The Washington Post.

У ході дослідження, опублікованого в науковому журналі Nature, вчені проаналізували накопичені шари карбонату кальцію на поверхні малюнка, аби встановити його вік. Для цього вони використали новий метод – лазерну абляцію.

За розрахунками науковців, малюнок створили принаймні 51 200 років тому. Це дозволяє вважати його найстарішим знайденим твором образотворчого мистецтва із сюжетом.

Раніше цей статус мало інше зображення, виявлене на острові. Його вік, за попереднім дослідженням, може сягати до 44 тисяч років.

Науковцям не вдалося з’ясувати, що відбувається між людиноподібними істотами та свинею на зображенні, однак, за їхніми словами, малюнок явно демонструє взаємодію героїв.

Автори дослідження зазначають, що мешканці острова Сулавесі доволі часто зображали на печерних малюнках свиней.

Покращене зображення людиноподібних істот та свині АДХІ АГУС ОКСТАВІАНА ТА ІНШІ

Археологічні дані свідчать, що місцеві закарбували на стінах скель бородавчасту свиню Celebes, на яку часто полювали.

Печера, в якій знайшли зображення, розташована на підвищенні, що могло ускладнити постійне проживання там. На думку дослідників, місцеві мали спеціально піднятися на скелі, аби намалювати сюжет, можливо, під час невідомої спеціальної практики.

«Розповіді історій є надзвичайно важливою частиною еволюції людини, і, можливо, навіть воно здатне пояснити наш успіх як виду. Але знайти докази цього в мистецтві, особливо в дуже ранньому печерному мистецтві, надзвичайна рідкість», – поділився професор археології та автор дослідження Адам Брамм.