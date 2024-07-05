Польша рассчитывает на помощь пограничников из Германии, Греции и Финляндии

Польша надеется привлечь пограничников и полицию из Финляндии, Германии и Греции для помощи в патрулировании границы с Беларусью, заявил в четверг высокопоставленный чиновник на фоне растущей обеспокоенности по поводу миграционного потока с востока в Европу.

«Подготовка ведется, и это страны, которые имеют большой опыт в охране границ, — сказал журналистам высокопоставленный правительственный чиновник. — Особенно, например, греческий опыт может быть очень полезен».

Греция расширяет свое ограждение на границе с Турцией, а Финляндия ограничивает новый маршрут мигрантов через Россию в Европу, укрепляя пограничные патрули, применяя беспилотники и электронные детекторы, а также возводя заборы.

Западные чиновники обвиняют власти Беларуси в использовании прибывающих из-за пределов Европы мигрантов в качестве инструмента «гибридной войны».

Пограничное агентство Европейского союза Frontex сообщило, что количество людей, пытающихся пересечь границу ЕС вдоль восточной границы блока, почти удвоилось за первые пять месяцев 2024 года, хотя маршрут остается относительно небольшим по сравнению с другими путями в Европу.

Официальные лица в Польше и Финляндии в последние месяцы предупреждали, что число людей, пытающихся пересечь границу через Беларусь или Россию, может значительно возрасти в ближайшей перспективе.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью общественному телевидению в четверг, что среди мигрантов, прибывающих из Беларуси, могут быть люди, обученные нападать на польских солдат.

Польское правительство надеется поднять этот вопрос на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.

Ранее на этой неделе Германия и Польша представили совместный план действий, в котором они договорились обсудить расширение оборонного сотрудничества, включая усиление присутствия НАТО на восточной границе альянса и координацию помощи Украине.