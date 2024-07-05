Прем’єр Швеції: Візит Орбана до Москви – це образа українського народу

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав поїздку очільника угорського уряду Віктора Орбана до Москви образою українського народу.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє «Європейська правда».

За словами шведського прем’єра, з боку Орбана «безвідповідально і нелояльно» використовувати головування Угорщини в ЄС для візиту до кремлівського правителя Владіміра Путіна.

«Це посилає неправильний сигнал зовнішньому світу і є образою для українського народу, який бореться за свою свободу», – підкреслив Крістерссон.

Він додав, що у цьому питанні Орбан «залишається на самоті».

«Він не говорить від імені Європейського Союзу і не говорить від імені інших глав держав та урядів ЄС», – додав прем’єр Швеції.