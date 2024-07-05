Прогноз погоди на вихідні 6–7 липня: літня спека у розпалі

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідні буде дуже спекотною. У деяких регіонах пройдуть невеликі дощі, проте рятівної прохолоди від них не варто чекати.

Погода в суботу 6 липня

Найспекотніше буде у Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях — тут стовпчики термометрів піднімуться до +33…+35 °С (уночі — до +20…+22 °С). В Одеській та східних областях очікується +29…+31 °С (уночі — +20…+23 °С), на решті території — +27…+29 °С (уночі — +15…+18 °С).

У більшості регіонів буде ясно, опадів не передбачається. Мінлива хмарність і невеликий короткочасний дощ синоптики прогнозують лише в Донецькій, Луганській і Харківській областях.

Погода в неділю 7 липня

Максимальні температурні показники знову очікуються у степових і приморських регіонах країни. На півдні, сході та південному сході термометри покажуть +31…+34 °С (уночі — +20…+22 °С). В інших регіонах України також буде спекотно: до +28…+30 °С удень та до +14…+17 °С уночі. Парасольки знадобляться лише у Донецькій та Луганській областях, де можливі короткочасні невеликі дощі.

Не тільки спекотно, а й пожежонебезпечно

6–7 липня на всій території України, окрім західних регіонів, Житомирської та Вінницької областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будь-яке потенційне джерело вогню може стати причиною великих пожеж!

Погода в понеділок 8 липня

Новий тиждень розпочнеться з немилосердної спеки. Найважче доведеться мешканцям південних, південно-східних та східних областей — тут повітря розжариться до +35…+38 °С (уночі — до +21…+23 °С). У центрі та на півночі країни очікується +30…+34 °С (уночі — +17…+19 °С), у західних областях — +28…+30 °С (уночі — +16…+18 °С).

Постарайтеся якнайменше перебувати на відкритому повітрі, особливо з 14:00 до 16:00, відмовтеся від будь-якої фізичної активності на вулиці, не виходьте з дому без питної води та головного убору.

У більшості областей погода на початку тижня буде хмарною, без опадів. Короткочасні дощі очікуються на сході та заході України, а також у Херсонській та Миколаївській областях.

Народні прикмети та вірування

Якщо 6 липня було спекотно та сонячно, через тиждень мало прийти похолодання. Яскраві зірки на небі віщували опади незабаром, а павуки, що активно плетуть павутиння, — затяжну спеку.

Увечері 7 липня прислухалися до цвіркунів — їхнє гучне дружне цвіркотіння «обіцяло» м’яку та теплу зиму. А спека цього дня вважалася вірогідною ознакою багатого врожаю.