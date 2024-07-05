Росіяни нарощують активність на лиманському та покровському напрямках — Генштаб ЗСУ

Від початку поточної доби, 5 липня, російські окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій на лиманському та покровському напрямках. Кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 84, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

На харківському напрямку без втрат позицій відбито два ворожі штурми в районі Глибокого, ще два бойові зіткнення тривають.

На куп’янському напрямку противник двічі без успіху штурмував українські позиції в районі Синьківки. Авіація окупантів двічі била некерованими авіаракетами поблизу Степової Новоселівки — сумарно випущено близько 20 НАРів. Крім того, дві керовані авіабомби вибухнули біля Курилівки.

На лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів і в Серебрянському лісі. 11 бойових зіткнень завершилися без успіху для противника, ще шість — тривають. Окупанти найактивніші в районі Тернів — там відбулося більше третини всіх бойових зіткнень.

На сіверському напрямку в районах Спірного, Білогорівки та Виїмки українські підрозділи відбили шість атак противника. Триває бій неподалік Спірного. Ситуація контрольована.

На краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій українських військ поблизу Калинівки, Кліщіївки та Іванівського. Двічі били з озброєння армійської авіації по Часовому Яру.

На торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилася до дев’яти. Противник за підтримки авіації по два рази намагався просунутися в бік Нью-Йорка і Торецька. Ще чотири атаки агресор здійснив поблизу Північного. Бої у трьох локаціях іще тривають. Загалом на напрямку загарбники завдали п’яти авіаударів.

На покровському напрямку найбільша кількість бойових зіткнень. Від початку доби окупанти здійснили вже 29 спроб витіснити українських захисників із займаних позицій у районах Калинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Нетайлового. Майже половину атак ворог провів біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої. Свої дії окупанти підтримували трьома авіаударами.

Сили оборони стримують натиск і відбили 17 штурмів противника, 12 боїв іще тривають.

Тривають бої на курахівському напрямку. Українські захисники відбили шість атак окупаційної армії. Концентрує зусилля противник у бік Красногорівки. Окупанти бомбили КАБами райони Максимільянівки та Костянтинівки.

На времівському напрямку відбито три ворожі штурми в бік Костянтинівки та два — біля Водяного. Противник скинув дві авіабомби біля Єлизаветівки.

На оріхівському напрямку окупанти отримали жорстку відсіч неподалік Малої Токмачки. Крім того, випустили 32 некеровані авіаракети в район Лугового.

«Нашим угрупованням військ визначено та донесено завдання щодо посилення стійкості оборони. Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат», — зазначають у Генштабі.