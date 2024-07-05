 
«  
  »

Столтенберг назвав допомогу Україні найактуальнішим питанням саміту НАТО у Вашингтоні

Про це йдеться на сайті НАТО.

«Я очікую, що глави держав і урядів узгодять суттєвий пакет допомоги Україні», — сказав Столтенберг. Крім того, за його словами, НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки.

Генсек НАТО додав, що союзники узгодять фінансові зобов’язання для України, і що він очікує більш негайної військової підтримки України, більше двосторонніх угод у сфері безпеки і роботу над поглибленням військової оперативної сумісності.

Єнс Столтенберг наголосив, що всі ці елементи «є мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України на саміті», додавши, що «Україна наближається до членства в Альянсі».

Він також зазначив, що стримування і оборона будуть ще одними ключовими темами саміту.

5 июля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  