Столтенберг назвав допомогу Україні найактуальнішим питанням саміту НАТО у Вашингтоні

Про це йдеться на сайті НАТО.

«Я очікую, що глави держав і урядів узгодять суттєвий пакет допомоги Україні», — сказав Столтенберг. Крім того, за його словами, НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки.

Генсек НАТО додав, що союзники узгодять фінансові зобов’язання для України, і що він очікує більш негайної військової підтримки України, більше двосторонніх угод у сфері безпеки і роботу над поглибленням військової оперативної сумісності.

Єнс Столтенберг наголосив, що всі ці елементи «є мостом до членства в НАТО і дуже сильним пакетом для України на саміті», додавши, що «Україна наближається до членства в Альянсі».

Він також зазначив, що стримування і оборона будуть ще одними ключовими темами саміту.