Вибори у Британії офіційно виграли лейбористи

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав, що його Консервативна партія програла на дострокових парламентських виборах 4 липня.

Після оголошення результатів за своїм округом (де Сунак переміг) британський премєр мав короткий виступ, під час якого сказав, що «Лейбористська партія виграла ці загальні вибори».

«Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем’єр-міністра, якій я віддав всі свої сили».

Він додав, що має «багато чому повчитися і багато над чим подумати».

«І я беру на себе відповідальність за наш програш», – підсумував Сунак.