Атака РФ по Дніпру 3 липня: кількість загиблих зросла до восьми В Україні існує ризик прискорення росту цін — Мінекономіки » За добу Сили оборони знищили 54 ворожі артсистеми Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1110 своїх військових, а також десятки одиниць техніки Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 548580 (+1110) осіб,

танків ‒ 8142 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 15611 (+11) од,

артилерійських систем – 14831 (+54) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 878 (+0) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11751 (+57),

крилаті ракети ‒ 2342 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19977 (+54) од,

спеціальна техніка ‒ 2473 (+5).