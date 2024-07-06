Естонія передала Україні ЗРК Mistral і ракети до них

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

«Підтверджено! Системи повітряного захисту малої дальності Mistral і ракети, забезпечені Естонією, були доставлені в Україну. Будемо продовжувати підтримку українських борців за свободу. Разом, ми можемо зупинити російську агресію», — йдеться у повідомлені.

Естонія оголосила про передачу Україні пускових установок та ракет для зенітно-ракетного комплексу малої дальності Mistral 11 червня.

Естонське оборонне відомство з міркувань безпеки не вказало, скільки ЗРК отримає Україна.

Довідково. Mistral — це сучасний зенітно-ракетний комплекс для ураження гелікоптерів та літаків, розроблений у Франції. Mistral доступний як у портативному варіанті (ПЗРК), так і для використання на стартових платформах для транспортних засобів, кораблів і вертольотів. Він має радіус дії до 6 км, призначений для захисту від літаків і гелікоптерів, що літають відносно низько.