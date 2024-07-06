Кабмін погодив призначення двох нових заступників міністра оборони

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Анатолій Клочко — народився у Харкові 1963 року. У 1985 він закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019 році — Національний університет оборони України.

Клочко був командиром ракетної бригади армійського корпусу із 1999 по 2005 роки. У 2018-2020 рр. обіймав посаду глави Центрального ракетно-артилерійського управління. З 2020 по 2022 року був очільником Центрального управління забезпечення засобами ураження. З жовтня 2022 року новопризначений заступник міністра оборони проходив службу у військовій частині А0515.

Фото: Міністерство оборони України

Олександр Сергій родом із Буковини, 1969 року народження. У 1991 році закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, а у 1998 році здобув спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському Інституті Сухопутних військ. Сергій закінчив Національний університет оборони України у 2012 році, а також брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.З 2010 року він обіймав керівні посади у ЗСУ та відповідав за напрямки логістичного забезпечення української армії.