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Війська РФ за добу на фронті втратили 11 танків, 66 артсистем і понад 1200 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 549 840 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8153 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 629 (+18) од,
  • артилерійських систем – 14 897 (+66) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 878 (+0) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 809 (+58) од,
  • крилаті ракети ‒ 2351 (+9) од,
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 053 (+76) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2479 (+6) од.
6 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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