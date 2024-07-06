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У Болгарії заявили, що на саміті НАТО запропонують розпочати переговори між РФ та Україною США скасували навчання Noble Partner, які мали пройти в Грузії » Війська РФ за добу на фронті втратили 11 танків, 66 артсистем і понад 1200 окупантів Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України вдалося ліквідувати 1260 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 549 840 (+1260) осіб,

танків ‒ 8153 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 629 (+18) од,

артилерійських систем – 14 897 (+66) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 878 (+0) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 809 (+58) од,

крилаті ракети ‒ 2351 (+9) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 053 (+76) од,

спеціальна техніка ‒ 2479 (+6) од.