ГУР уразило військові об’єкти росіян у тимчасово окупованих Дебальцевому та Новолуганському

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Дебальцевому вдарили по логістичному центру, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпасів.

У Новолуганському українські військові спалили дороговартісну російську автоматизовану станцію встановлення перешкод Р-330Ж «житєл».