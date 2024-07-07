Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 550 990 (+1150) осіб,
- танків ‒ 8155 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 645 (+16) од,
- артилерійських систем – 14 937 (+40) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 879 (+1) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 862 (+53) од,
- крилаті ракети ‒ 2352 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 103 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 2495 (+16) од.
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