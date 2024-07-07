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ГУР уразило військові об’єкти росіян у тимчасово окупованих Дебальцевому та Новолуганському За 50 метрів від кордону з Румунією службовий собака зупинив ухилянтів » Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні Протягом минулої доби на фронті Силам оборони України вдалося ліквідувати 1150 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 550 990 (+1150) осіб,

танків ‒ 8155 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 645 (+16) од,

артилерійських систем – 14 937 (+40) од,

РСЗВ – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 879 (+1) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 862 (+53) од,

крилаті ракети ‒ 2352 (+1) од,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 103 (+50) од,

спеціальна техніка ‒ 2495 (+16) од.