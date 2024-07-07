На Рівненщині автоцистерна зіткнулася з мікроавтобусом: загинуло 14 людей, серед них є дитина

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає «Еспресо.Захід».

Відомо, що сьогодні, 6 липня, у Рівненській області сталася аварія в яких загинуло багато людей, зокрема 6-річна дитина.

Деталі автотрощі на Рівненщині

За інформацією Клименка, у Рівненському районі автоцистерна зіткнулася із маршрутним мікроавтобусом. Внаслідок ДТП загинуло 14 осіб, серед них 6-річна дитина. Одна жінка вижила, наразі медики борються за її життя.

На місці працюють рятувальники та поліцейські, пошукові роботи тривають. Слідчі документують подію, зʼясовуватимуть обставини ДТП.

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль додав, що аварія сталася о 15:45 на автодорозі поблизу села Верхів Острозької ТГ. Зіткнулися вантажівка та маршрутний мікроавтобус, що прямував за маршрутом Рівне — Хмельницький.