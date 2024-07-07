Трамп заперечив, що йому відомо про «Проєкт 2025», план його союзників зі зміни уряду США

Дональд Трамп у п’ятницю дистанціювався від «Проєкту 2025», масштабного плану реформи федерального уряду, розробленого його давніми союзниками та колишніми посадовцями його адміністрації — через кілька днів після того, як голова аналітичного центру, відповідального за програму, припустив, що відбудеться друга американська революція.

«Я нічого не знаю про Проєкт 2025″, — написав Трамп на своїй сторінці в соцмережі. — Я поняття не маю, хто за цим стоїть. Я не згоден з деякими речами, які вони говорять, і деякі речі, які вони говорять, абсолютно смішні та жахливі. Що б вони не робили, я бажаю їм удачі, але я не маю нічого спільного з ними».

План розширення президентської влади

План на 922 сторінках передбачає значне розширення повноважень президента та окреслює план звільнити 50 000 державних службовців, щоб замінити їх прихильниками Трампа.

Виборчий штаб Байдена намагається привернути більше уваги до плану, особливо тому, що Байден намагається забезпечити підтримку своїх колег-демократів після невдалих для нього дебатів.

Трамп окреслив власні плани зміни уряду, якщо він отримає другий термін, включаючи організацію найбільшої операції з депортації в історії США та запровадження митних тарифів практично на весь імпорт. Його виборчий штаб раніше застерігав союзників, щоб вони не казали, що говорять від імені колишнього президента.

«Друга американська революція»

Президент Heritage Foundation Кевін Робертс заявив у вівторок у подкасті Стіва Беннона War Room, що республіканці «перебувають у процесі повернення собі цієї країни». Колишній конгресмен США Дейв Брат з Вірджинії вів шоу Беннона, який відбуває чотиримісячний термін ув’язнення.

«Ми перебуваємо в процесі другої американської революції, яка залишиться безкровною, якщо це дозволять ліві», — сказав Робертс.

Ці коментарі широко обговорювали в Інтернеті та викликали критику штабу Байдена, який в своїй заяві вказав, що Трамп і його союзники «мріють про насильницьку революцію, щоб знищити саму ідею Америки».

Деякі люди, залучені до «Проєкту 2025» — колишні високопосадовці адміністрації. Директором проєкту є Пол Денс, який працював керівником апарату Управління персоналом США при Трампі. Речниця штабу Трампа Каролайн Левітт знялася в одному з відео «Проєкту 2025».

Джон Макенті, колишній директор відділу кадрів президента Білого дому в адміністрації Трампа, є старшим радником. Цього року Макенті сказав консервативному новинному сайту The Daily Wire, що команда «Проєкту 2025» поєднає значну частину своєї роботи із виборчим штабом після літа, коли Трамп оголосить свою перехідну команду.

Коментарі Трампа щодо «Проєкту 2025» прозвучали напередодні зустрічі Республіканської партії наступного тижня, яка працюватиме із розробки партійної платформи.

«Проєкт 2025» готує власну 180-денну програму для наступної адміністрації, яку він планує надати приватно, а не включати до публічних рекомендацій для президента-республіканця. Ключовий союзник Трампа Расс Воут, який брав участь у «Проєкті 2025» і розробляє його останні розділи, також входить до комітету з написання платформи Національного комітету Республіканської партії.

Представник плану сказав, що «Проєкт 2025» не прив’язаний до конкретного кандидата чи кампанії.

«Ми є коаліцією з понад 110 груп консерваторів, які відстоюють політику та кадрові рекомендації для наступного консервативного президента, — йдеться в заяві. — Але зрештою цей президент, яким, як ми вважаємо, буде президент Трамп, вирішує, які рекомендації виконувати».

План «має налякати» американців, кажуть демократи

Національний комітет Демократичної партії заявив, що план і кампанія Трампа є частиною єдиної «операції MAGA». Представник штабу Байдена сказав, що співробітники «Проєкту 2025» також очолюють політичну платформу Республіканської партії.

«Проєкт 2025 — це екстремальний політичний і кадровий підручник для другого терміну президентства Трампа, який повинен до біса налякати американський народ», — сказав Аммар Мусса.

У четвер, коли країна святкувала День незалежності, а Байден готувався до телевізійного інтерв’ю після невдалого виступу на дебатах, кампанія президента опублікувала на X кадр із антиутопічної теледрами «Розповідь служниці», на якому зображена група жінок у червоних сукнях шоу і білих капелюхах, що стоять у строю біля басейну поблизу хреста на тому місці, де має бути пам’ятник Вашингтону. В теледрамі йдеться про жінок, яких позбавляють своєї ідентичності та змушують народжувати дітей іншим парам у тоталітарному режимі.

«Четвертого липня за проєктом Трампа 2025″, – йдеться у дописі».